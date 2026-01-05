MONTPEL’CARNIVAL

Pérols Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-19

La WIF a 20 ans.

19, 20, 21 février Montpellier, prépare-toi !

Cette fois, on ne va pas seulement souffler une bougie… on va rallumer la ville et colorer toutes ses rues.

2026, on ne fête pas un chiffre. On célèbre une communauté qui traverse les années, marque des générations et qui prépare un carnaval que tu n’es clairement pas prêt d’oublier.

Pour VOUS notre poumon, notre moteur, notre force collective. .

Pérols 34470 Hérault Occitanie

English :

WIF is 20 years old.

february 19, 20, 21? Montpellier, get ready!

This time, we’re not just blowing out a candle? we’re lighting up the city and coloring all its streets.

