MONTPELLIER BASKET VS USO ROGNOGAS (NM2) Montpellier

MONTPELLIER BASKET VS USO ROGNOGAS (NM2)

25 rues de gènes Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

À l’occasion d’un match officiel de NM2 du Montpellier Basket Mosson, nous organisons une campagne de sensibilisation ainsi qu’une levée de fonds au profit de l’association Sourire à la Vie , qui lutte contre le cancer pédiatrique.

Une vente de crêpes aura lieu pendant le match, dont les bénéfices seront intégralement reversés à l’association. Une urne sera également mise à disposition pour recueillir des dons libres en sa faveur.

L’association sera présente, accompagnée d’enfants malades, de leurs familles ainsi que de soignants. L’objectif est également de leur offrir une belle soirée, loin du milieu hospitalier, et de sensibiliser les spectateurs à cette cause.

Le match se déroulera le vendredi 6 mars à 20h30 au Palais des Sports Pierre de Coubertin à Montpellier. .

25 rues de gènes Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 03 02 24

English :

On the occasion of one of Montpellier Basket Mosson?s official NM2 games, we are organizing an awareness campaign and a fund-raising event for the Sourire à la Vie association, which fights pediatric cancer.

