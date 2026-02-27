MONTPELLIER C’EST ELLES Montpellier
Sportives, figures associatives, entrepreneuses, chercheuses, enseignantes, femmes de culture… Montpellier, c’est elles
À l’occasion de la Journée Internationale des droits des femmes, découvrez les femmes qui font la ville au travers des 60 portraits de l’exposition photographique du 4 mars au 4 avril 2026
Cœur historique de Montpellier .
Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
Sportswomen, associative figures, entrepreneurs, researchers, teachers, women of culture? Montpellier, c?est elles
