MONTPELLIER C’EST ELLES

Montpellier Hérault

Début : 2026-03-04

fin : 2026-04-04

Sportives, figures associatives, entrepreneuses, chercheuses, enseignantes, femmes de culture… Montpellier, c’est elles

À l’occasion de la Journée Internationale des droits des femmes, découvrez les femmes qui font la ville au travers des 60 portraits de l’exposition photographique du 4 mars au 4 avril 2026

Cœur historique de Montpellier .

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Sportswomen, associative figures, entrepreneurs, researchers, teachers, women of culture? Montpellier, c?est elles

