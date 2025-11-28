MONTPELLIER, DE L’OCCUPATION À LA LIBÉRATION EN 1944 Montpellier

L’Office de Tourisme a commémoré les 80 ans de la Libération de la ville en août 1944 à travers cette visite.

L’Office de Tourisme a commémoré les 80 ans de la Libération de la ville en août 1944 à travers cette visite.

En partant de la faculté de médecine, où votre guide évoquera l’implication des universitaires lors de la Seconde Guerre mondiale, le parcours commentera la situation des juifs et vous fera revivre Montpellier sous l’Occupation à travers des témoignages de ses habitants, ainsi que la rencontre marquante entre Pétain et Franco à la Préfecture.

Puis dans les rues de la ville, naitra le sentiment de résistance avec l’évocation des grands noms qui ont mené des actions fortes au travers de la région.

Jean Moulin et sa sœur Laure auront bien sûr une place importante dans cette visite qui vous permettra de découvrir la cour de l’Hôtel de Rey où ils vécurent.

Une visite mémorielle passionnante pour comprendre et ne pas oublier.

RDV Devant la faculté de médecine (bâtiment historique)

English :

The Tourist Office commemorated the 80th anniversary of the city’s liberation in August 1944 with this tour.

German :

Das Fremdenverkehrsamt erinnerte mit dieser Tour an den 80. Jahrestag der Befreiung der Stadt im August 1944.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo ha commemorato l’80° anniversario della liberazione della città nell’agosto del 1944 con questo tour.

Espanol :

La Oficina de Turismo conmemoró con esta visita el 80 aniversario de la Liberación de la ciudad en agosto de 1944.

