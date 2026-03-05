MONTPELLIER, DE L’OCCUPATION À LA LIBÉRATION EN 1944 Montpellier

MONTPELLIER, DE L’OCCUPATION À LA LIBÉRATION EN 1944

Début : 2026-03-27

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-03-27 2026-04-17 2026-05-08

L’Office de Tourisme a commémoré les 80 ans de la Libération de la ville en août 1944 à travers cette visite.

En partant de la faculté de médecine, où votre guide évoquera l’implication des universitaires lors de la Seconde Guerre mondiale, le parcours commentera la situation des juifs et vous fera revivre Montpellier sous l’Occupation à travers des témoignages de ses habitants, ainsi que la rencontre marquante entre Pétain et Franco à la Préfecture.

Puis dans les rues de la ville, naitra le sentiment de résistance avec l’évocation des grands noms qui ont mené des actions fortes au travers de la région.

Jean Moulin et sa sœur Laure auront bien sûr une place importante dans cette visite qui vous permettra de découvrir la cour de l’Hôtel de Rey où ils vécurent.

Une visite mémorielle passionnante pour comprendre et ne pas oublier.

Sur réservation obligatoire

RDV Devant la faculté de médecine (bâtiment historique)

English :

The Tourist Office commemorated the 80th anniversary of the city’s liberation in August 1944 with this tour.

