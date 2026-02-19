MONTPELLIER DE SECRETS EN ANECDOTES

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-25 2026-05-02 2026-06-10

Avec plus de 1000 ans d’histoire avec un grand H , Montpellier fourmille de savoureuses anecdotes en lien avec celle-ci. Le petit train de Palavas, les aventures des trois grâces, l’incroyable épopée de la statue de Louis XIV où les nombreux détails nichés dans l’écusson… Suivez le guide à la découverte des petites histoires qui ont fait la renommée de la ville et le bonheur de ses habitants.

Visite en français

Le petit train de Palavas, les aventures des trois grâces, l’incroyable épopée de la statue de Louis XIV où les nombreux détails nichés dans l’écusson… De la place de la comédie à la place royale du Peyrou, Montpellier n’aura (presque) plus de secrets pour vous!

Rendez-vous 10 minutes avant à l’Office de Tourisme de Montpellier extérieur façade côté Esplanade Charles-de-Gaulle.

Sur réservation

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

English :

With more than 1000 years of history with a capital H , Montpellier is teeming with tasty anecdotes related to it. The little train of Palavas, the adventures of the three graces, the incredible epic of the statue of Louis XIV where the many details nestled in the coat of arms… Follow the guide to discover the little stories that have made the city famous and the happiness of its inhabitants.

L’événement MONTPELLIER DE SECRETS EN ANECDOTES Montpellier a été mis à jour le 2026-02-17 par 34 OT MONTPELLIER