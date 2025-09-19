MONTPELLIER ET LES ROIS D’ARAGON Montpellier

MONTPELLIER ET LES ROIS D’ARAGON

32 Grand Rue Jean Moulin Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-01-13 2026-02-07 2026-03-07

Découvrez le premier âge d’or de Montpellier sous les règnes des rois d’Aragon puis de Majorque, au Moyen Âge.

Vous en apprendrez plus sur l’histoire de la ville mais aussi sur le quotidien des Montpelliérains et les rapports complexes qu’ils entretenaient avec ces lointains souverains.

Visite en français

Entre stratégie économique, manœuvre politique et fable historique laissez-vous conter une facette passionnante et peu connue de Montpellier.

Sur réservation obligatoire

RDV devant la Chambre de Commerce de l’Hérault

32 Grand Rue Jean Moulin, Montpellier

32 Grand Rue Jean Moulin Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Discover Montpellier?s first golden age under the reigns of the kings of Aragon and Majorca in the Middle Ages.

Learn not only about the city?s history, but also about the daily lives of Montpellier?s inhabitants and the complex relationships they maintained with these distant rulers.

German :

Entdecken Sie das erste goldene Zeitalter Montpelliers unter der Herrschaft der Könige von Aragon und später von Mallorca im Mittelalter.

Hier erfahren Sie nicht nur mehr über die Geschichte der Stadt, sondern auch über den Alltag der Einwohner von Montpellier und die komplexen Beziehungen, die sie zu diesen fernen Herrschern unterhielten.

Italiano :

Scoprite la prima età dell’oro di Montpellier, sotto i regni dei re d’Aragona e poi di Maiorca, nel Medioevo.

Scoprite la storia della città, ma anche la vita quotidiana degli abitanti di Montpellier e le complesse relazioni che intrattenevano con questi lontani sovrani.

Espanol :

Descubra la primera edad de oro de Montpellier bajo los reinados de los reyes de Aragón y luego de Mallorca, en la Edad Media.

Descubra la historia de la ciudad, pero también la vida cotidiana de los habitantes de Montpellier y las complejas relaciones que mantenían con estos lejanos soberanos.

