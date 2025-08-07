MONTPELLIER LE CENTRE HISTORIQUE L’ESSENTIELLE Montpellier

Office de Tourisme de Montpellier Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07

fin : 2025-09-16

Date(s) :

2025-08-07 2025-08-08 2025-08-09 2025-08-10 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31 2025-09-01 2025-09-02 2025-09-03 2025-09-04

Revivez l’essor prodigieux et le destin exceptionnel que Montpellier s’est forgé au cours des siècles optez pour une découverte du centre historique de Montpellier avec notre visite de 2h.

Un voyage de mille ans au fil des ruelles du centre historique pour vous faire vivre l’ambiance si particulière de l’Ecusson.

La visite inclut la découverte de l’arc de triomphe, du mikvé (bain rituel juif médiéval) et une cour d’hôtel particulier.

– Rendez-vous 10 minutes avant à l’Office de Tourisme de Montpellier extérieur façade côté Esplanade Charles-de-Gaulle.

– Gratuités enfants moins de 6 ans accompagnés d’un parent, guides diplômés avec carte, détenteurs de la City Card.

– 1 adulte accompagné de 1 ou de 2 enfants de moins de 6 ans maximum.

– Visite interdite aux chiens de petites ou grandes tailles sauf chien guide.

Durée: 2h

Réservation obligatoire

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

Office de Tourisme de Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

English :

Relive the prodigious rise and exceptional destiny that Montpellier has forged for itself over the centuries: opt for a 2-hour tour of Montpellier’s historic center.

German :

Erleben Sie den wunderbaren Aufschwung und das außergewöhnliche Schicksal, das sich Montpellier im Laufe der Jahrhunderte erarbeitet hat: Entscheiden Sie sich für eine Entdeckungstour durch das historische Zentrum von Montpellier auf unserem 2-stündigen Rundgang.

Italiano :

Rivivete l’ascesa prodigiosa e il destino eccezionale che Montpellier si è costruita nel corso dei secoli: optate per una visita di 2 ore del centro storico di Montpellier.

Espanol :

Reviva el prodigioso auge y el excepcional destino que Montpellier se ha forjado a lo largo de los siglos: opte por una visita de 2 horas al centro histórico de Montpellier.

