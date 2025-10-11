MONTPELLIER OTAKU FEST Montpellier

MONTPELLIER OTAKU FEST

1 Place Francis Ponge Montpellier Hérault

Tarif : 9 – 9 – 12 EUR

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

2025-10-11

Montpellier Otaku Fest arrive pour sa 1ʳᵉ édition, un événement 100% manga, anime, cosplay, jeux vidéo & culture japonaise qui va enflammer la ville!

Au programme

Invités

Animations & Tournois

Cosplay (Défilé & Concours)

Stands mangas & boutiques geek

Restauration japonaise & douceurs asiatiques

Stands et exposants

Quiz, blind test, jeux de société et bien plus encore…

Une nouvelle convention geek et otaku au cœur de Montpellier, accessible à toutes et tous, pour vivre une journée pleine de passion, de fun et de découvertes!

Sur réservation .

1 Place Francis Ponge Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Montpellier Otaku Fest arrives for its 1?? edition, a 100% manga, anime, cosplay, video game & Japanese culture event that will set the city alight!

German :

Montpellier Otaku Fest, ein Event, das zu 100% aus Manga, Anime, Cosplay, Videospielen und japanischer Kultur besteht und die Stadt in Flammen setzen wird!

Italiano :

L’Otaku Fest di Montpellier si avvicina per la sua prima edizione, un evento 100% manga, anime, cosplay, videogiochi e cultura giapponese che infiammerà la città!

Espanol :

Montpellier Otaku Fest llega a su edición número 1 y medio, un evento 100% manga, anime, cosplay, videojuegos y cultura japonesa que va a incendiar la ciudad

