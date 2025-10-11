MONTPELLIER OTAKU FEST Montpellier
1 Place Francis Ponge Montpellier Hérault
Tarif : 9 – 9 – 12 EUR
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-12
2025-10-11
Montpellier Otaku Fest arrive pour sa 1ʳᵉ édition, un événement 100% manga, anime, cosplay, jeux vidéo & culture japonaise qui va enflammer la ville!
Montpellier Otaku Fest arrive pour sa 1ʳᵉ édition, un événement 100% manga, anime, cosplay, jeux vidéo & culture japonaise qui va enflammer la ville!
Au programme
Invités
Animations & Tournois
Cosplay (Défilé & Concours)
Stands mangas & boutiques geek
Restauration japonaise & douceurs asiatiques
Stands et exposants
Quiz, blind test, jeux de société et bien plus encore…
Une nouvelle convention geek et otaku au cœur de Montpellier, accessible à toutes et tous, pour vivre une journée pleine de passion, de fun et de découvertes!
Sur réservation .
English :
Montpellier Otaku Fest arrives for its 1?? edition, a 100% manga, anime, cosplay, video game & Japanese culture event that will set the city alight!
German :
Montpellier Otaku Fest, ein Event, das zu 100% aus Manga, Anime, Cosplay, Videospielen und japanischer Kultur besteht und die Stadt in Flammen setzen wird!
Italiano :
L’Otaku Fest di Montpellier si avvicina per la sua prima edizione, un evento 100% manga, anime, cosplay, videogiochi e cultura giapponese che infiammerà la città!
Espanol :
Montpellier Otaku Fest llega a su edición número 1 y medio, un evento 100% manga, anime, cosplay, videojuegos y cultura japonesa que va a incendiar la ciudad
