Puligny-Montrachet

Montrachet Jazz

Place des Marronniers Puligny-Montrachet Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Un festival unique en son genre au coeur de la Côte de Beaune !

Pendant deux jours, Montrachet Jazz devient un lieu de rencontres et de partage entre artistes de jazz français et internationaux, vignerons de renom et visiteurs, dans une ambiance conviviale et festive. L’événement se déroule sur la place du village de Puligny-Montrachet les 30 et 31 mai prochains, avec une programmation artistique unique — dont la venue d’Ezra Collective cette année — et la participation d’une vingtaine de domaines emblématiques de la Côte de Beaune pour des dégustations d’exception (Domaine Leflaive, Domaine Jean Chartron, Domaine Jean-Marc Pillot, et bien d’autres).

Plus d’information sur www.montrachetjazz.com .

Place des Marronniers Puligny-Montrachet 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté info@hautescotes.com

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English : Montrachet Jazz

L’événement Montrachet Jazz Puligny-Montrachet a été mis à jour le 2026-03-31 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1