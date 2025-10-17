Montre-moi ta devanture et je te dirai qui tu es ! CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) Nevers

Famille, à partir de 8 ans. Gratuit sur inscription. Lieu de RDV : Palais ducal-Espace patrimoine

Début : 2025-10-17T18:00 – 2025-10-17T19:30

Fin : 2025-10-17T18:00 – 2025-10-17T19:30

Arpentons les rues et racontons-nous des histoires d’enseignes et de devantures, d’hier et d’aujourd’hui ! Venez avec vos souvenirs, vos émotions et vos photos.

CIAP (Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine) rue sabatier, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture : l’architecture du quotidien Visite guidée architecture

Ville de Nevers