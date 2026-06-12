Montreuil-sous-Pérouse

Montreuil en’fest

Montreuil-sous-Pérouse Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Première édition de Montreuil en’fest le samedi 1er août 2026 à Montreuil-sous-Pérouse!

Le festival s’organisera autour de deux scènes

– Une scène extérieure (de 16h30 à 22h) avec IDEFIX, DUCHESSE, CHAYON ou encore DJ GLS EVENTS.

– Une scène intérieure (de 22h à 2h du matin) avec MELVIN, le duo les 2’MOISELLES et, pour clôturer cette première édition, l’orchestre DOUBLE FACE.

Sur place, un service de buvette et de restauration sera proposé.

Tarif prévente (en ligne via HelloAsso) 8€ Tarif sur place 10€ .

Montreuil-sous-Pérouse 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 62 34 09 34

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English :

L’événement Montreuil en’fest Montreuil-sous-Pérouse a été mis à jour le 2026-06-12 par OT VITRE