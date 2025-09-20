MONTREUIL-SUR-MER: VISITE GUIDÉE : A LA DÉCOUVERTE D’UNE CITÉ MILLÉNAIRE Maison du tourisme et du patrimoine Montreuil

MONTREUIL-SUR-MER: VISITE GUIDÉE : A LA DÉCOUVERTE D’UNE CITÉ MILLÉNAIRE Maison du tourisme et du patrimoine Montreuil samedi 20 septembre 2025.

MONTREUIL-SUR-MER: VISITE GUIDÉE : A LA DÉCOUVERTE D’UNE CITÉ MILLÉNAIRE 20 et 21 septembre Maison du tourisme et du patrimoine Pas-de-Calais

1H | Visite guidée | Gratuit | Rendez-vous : Maison du Tourisme et du Patrimoine, 11/13 rue Pierre Ledent | Jauge limitée | Animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Votre guide vous invite à une balade à travers le temps ! Des remparts, vous gagnerez le cœur de la ville afin d’en découvrir ses ruelles pavées, ses édifices religieux et ses maisons pittoresques.

Maison du tourisme et du patrimoine 11-13 rue Pierre Ledent – 62170 Montreuil-sur-Mer Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321060427 [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 06 04 27 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@destinationmontreuilsurmer.com »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Manon Herdier