MONTREUIL-SUR-MER: VISITE GUIDEE: HÔTEL DE LA SOUS-PRÉFECTURE (ouverture exceptionnelle) hôtel de la sous-préfecture de Montreuil Montreuil

MONTREUIL-SUR-MER: VISITE GUIDEE: HÔTEL DE LA SOUS-PRÉFECTURE (ouverture exceptionnelle) Samedi 20 septembre, 10h30, 11h30 hôtel de la sous-préfecture de Montreuil Pas-de-Calais

30 min | Gratuit | Visite commentée| Jauge limitée | Rendez-vous: 6 rue de la Chaîne | réservation obligatoire | animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO avec le soutien de la Sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Voilà l’occasion unique de visiter l’un des hôtels particuliers emblématiques de la cité millénaire ! L’hôtel Berne de Longvilliers, aujourd’hui plus connu sous le nom d’hôtel de la Sous-Préfecture, vous ouvre ses portes. Ne manquez pas ce rendez-vous spécialement commenté par une guide de l’Office de Tourisme.

hôtel de la sous-préfecture de Montreuil rue de la chaîne 62170 Montreuil sur mer Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France accueil@destinationmontreuilsurmer.com 03 21 06 04 27 ancien hôtel particulier de Bernes de Longvilliers, actuel hôtel de la sous-préfecture

Journées européennes du patrimoine 2025

Manon Herdier