MONTREZ-MOI VOS FESSES ! Saint-Nazaire

MONTREZ-MOI VOS FESSES !

Place de la République Saint-Nazaire Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-12 18:30:00

fin : 2026-02-12

2026-02-12

Venez découvrir les plus beaux postérieurs de l’histoire de l’art effet de surprise garanti ! Une conférence à dévorer des yeux, sans rougir !

Place de la République Saint-Nazaire 66570 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 14 69

Come and discover the most beautiful posteriors in the history of art: surprise guaranteed! A conference to devour with your eyes, without blushing!

