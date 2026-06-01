MONTRODAT FAIT SA GUINGUETTE Restaurant communal Montrodat
MONTRODAT FAIT SA GUINGUETTE Restaurant communal Montrodat dimanche 21 juin 2026.
Montrodat
MONTRODAT FAIT SA GUINGUETTE
Restaurant communal 20 rue des Manjo Prunos Montrodat Lozère
Tarif : 12 – 12 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Montrodat fait sa guinguette, repas et soirée animée
Représentation par les majorettes de Loz’Majos
Repas proposé par la P’tite Italie .
Restaurant communal 20 rue des Manjo Prunos Montrodat 48100 Lozère Occitanie +33 6 02 44 99 25
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L’événement MONTRODAT FAIT SA GUINGUETTE Montrodat a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Gévaudan Destination