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MONTRODAT FAIT SA GUINGUETTE Restaurant communal Montrodat

MONTRODAT FAIT SA GUINGUETTE Restaurant communal Montrodat

MONTRODAT FAIT SA GUINGUETTE Restaurant communal Montrodat dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Restaurant communal

Adresse : 20 rue des Manjo Prunos

Ville : 48100 Montrodat

Département : Lozère

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 12 12 Enfant

Montrodat

MONTRODAT FAIT SA GUINGUETTE

Restaurant communal 20 rue des Manjo Prunos Montrodat Lozère

Tarif : 12 – 12 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Montrodat fait sa guinguette, repas et soirée animée
Représentation par les majorettes de Loz’Majos
Repas proposé par la P’tite Italie   .

Restaurant communal 20 rue des Manjo Prunos Montrodat 48100 Lozère Occitanie +33 6 02 44 99 25 

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L’événement MONTRODAT FAIT SA GUINGUETTE Montrodat a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Gévaudan Destination