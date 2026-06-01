MONTRODAT FAIT SA GUINGUETTE Restaurant communal Montrodat

Montrodat

MONTRODAT FAIT SA GUINGUETTE

Restaurant communal 20 rue des Manjo Prunos Montrodat Lozère

Tarif : 12 – 12 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Montrodat fait sa guinguette, repas et soirée animée

Représentation par les majorettes de Loz’Majos

Repas proposé par la P’tite Italie .

Restaurant communal 20 rue des Manjo Prunos Montrodat 48100 Lozère Occitanie +33 6 02 44 99 25

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English :

L’événement MONTRODAT FAIT SA GUINGUETTE Montrodat a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Gévaudan Destination