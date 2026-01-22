Monts Jura Monoski

Lélex Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-07

Rassemblement de monoski avec ski tests et animations.

Lélex 01410 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 56 92 00 36

English : Monts Jura Monoski

Monoski gathering with ski test and entertainment.

L’événement Monts Jura Monoski Lélex a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme du Pays de Gex