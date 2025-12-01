MONTY ALEXANDER HALLE AUX GRAINS Toulouse
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 80 EUR
Début : 2025-12-01 20:00:00
fin : 2025-12-01 21:30:00
2025-12-01
Aux côtés de Luke Sellick à la contrebasse et de Jason Brown à la batterie, Monty Alexander, revisite les mélodies de Frank Sinatra et Charlie Chaplin.
Souriez même si votre cœur est douloureux, souriez même s’il se brise, tenez bon affirmait Charlot. C’est si juste ! 20 .
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
English :
Alongside Luke Sellick on double bass and Jason Brown on drums, Monty Alexander revisits the melodies of Frank Sinatra and Charlie Chaplin.
German :
An der Seite von Luke Sellick am Kontrabass und Jason Brown am Schlagzeug interpretiert Monty Alexander, die Melodien von Frank Sinatra und Charlie Chaplin neu.
Italiano :
Insieme a Luke Sellick al contrabbasso e Jason Brown alla batteria, Monty Alexander rivisita le melodie di Frank Sinatra e Charlie Chaplin.
Espanol :
Junto a Luke Sellick al contrabajo y Jason Brown a la batería, Monty Alexander revisita las melodías de Frank Sinatra y Charlie Chaplin.
