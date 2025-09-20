Monument de la Loi, situé à Versailles : seul monument dédié à une force armée – la gendarmerie ! Musée de la gendarmerie nationale Melun

Monument de la Loi, situé à Versailles : seul monument dédié à une force armée – la gendarmerie ! Musée de la gendarmerie nationale Melun samedi 20 septembre 2025.

Monument de la Loi, situé à Versailles : seul monument dédié à une force armée – la gendarmerie ! Samedi 20 septembre, 16h00 Musée de la gendarmerie nationale Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Son histoire est à la fois méconnue, passionnante et rocambolesque. Animée par le Colonel (R) Mazella qui a œuvré à la rénovation du monument il y a quelques années et le Major Luc Demarconnay, Rédacteur Ressources Humaines à la Direction Générale de la Gendarmerie nationale

Musée de la gendarmerie nationale 1 Rue Emile Leclerc, 77000 Melun, France Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 0164145464 https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee Les collections évoquent la Maréchaussée, devancière de la Gendarmerie, son évolution, son organisation au cours des siècles : à la Révolution, en 1791, la Maréchaussée devient la Gendarmerie et participe aux guerres révolutionnaires, la Gendarmerie et la conquête de l’Algérie, la Gendarmerie coloniale, la Gendarmerie et le Second Empire.

Conférence « Monument de la Loi »

© SIRPA_BRC FGarcia