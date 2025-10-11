Monument du mois Animations “Voir, comprendre et préserver le bâti ancien” Vibraye

Place du souvenir Vibraye Sarthe

Début : 2025-10-11 14:30:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Balade dans le bourg, conférence, atelier torchis, stand d’information, avec la participation de l’association Maisons Paysannes de France, la Fondation du Patrimoine et le Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois

→ Rdv ancien presbytère, place du Souvenir .

Place du souvenir Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr

