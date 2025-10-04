Monument du mois Balade « les arbres têtrads à Vibraye » Vibraye
Monument du mois Balade « les arbres têtrads à Vibraye »
Quai des arts Vibraye Sarthe
Début : 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
par Dominique Mansion (Maison botanique de Boursay) et Jean-Marie Copleutre (association “Vibraye Naturellement”). Parcours pédestre commenté de 4 à 5 km environ)
→ Parking du Quai des Arts .
Quai des arts Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr
