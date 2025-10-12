Monument du mois Circuit « Maisons des bois et des champs à Vibraye » Vibraye

Monument du mois Circuit « Maisons des bois et des champs à Vibraye » Vibraye dimanche 12 octobre 2025.

Monument du mois Circuit « Maisons des bois et des champs à Vibraye »

Place du souvenir Vibraye Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 14:00:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Circuit “Maisons des bois et des champs à Vibraye” par les propriétaires et le Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois

→ Rdv place du Souvenir pour un départ en covoiturage .

Place du souvenir Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Monument du mois Circuit « Maisons des bois et des champs à Vibraye » Vibraye a été mis à jour le 2025-08-28 par Pays Perche Sarthois