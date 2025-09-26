Monument du mois Exposition collaborative “Morceaux choisis sur Vibraye” Vibraye

Monument du mois Exposition collaborative “Morceaux choisis sur Vibraye”

Vibraye Sarthe

Début : 2025-09-26

fin : 2025-10-19

2025-09-26

Exposition collaborative “Morceaux choisis sur Vibraye” par le Cercle d’histoire de l’URVB et

la SEPENES, en divers lieux

– Photographies animalières de Joël Geffray, Joël Huard et Rémi Lépinay, et la forêt de Vibraye à travers le temps. Présence des photographes les 27-28.09 et 11-12.10 qui dédicaceront leur livre

“Sarthe Sauvage, de l’aube au crépuscule” → Salle Leprêtre (hôtel de ville)

– La Libération de Vibraye et l’imprimerie Gravé

→ Ancien presbytère (Place du Souvenir)

– Quelques aspects de l’économie à Vibraye → Quai des Arts (Avenue Michel Verdier)

– Quelques personnalités de Vibraye → Office de tourisme (8 place de l’Hôtel de Ville)

À voir également durant tout le mois, dans les rues du bourg et chez les commerçants parcours en cartes postales par le Cercle d’histoire de l’URVB et les enfants de l’école de Vibraye et le Service Jeunesse .

Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr

