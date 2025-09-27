MONUMENT DU MOIS Inauguration déambulatoire Vibraye
Place du souvenir Vibraye Sarthe
Début : 2025-09-27 14:00:00
Inauguration déambulatoire du Monument du Mois
→ Rdv Place du Souvenir à 13h45 .
Place du souvenir Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr
