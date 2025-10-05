Monument du mois Promenade « Sur les pas de Narcisse Desportes, naturaliste » Champrond

Monument du mois Promenade « Sur les pas de Narcisse Desportes, naturaliste »

Lieu-dit Les Forges Champrond Sarthe

Début : 2025-10-05 14:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Promenade “Sur les pas de Narcisse Desportes, naturaliste (1776-1856)” aux Forges de Champrond, par Edith Boulen de la Société d’étude et de protection de l’environnement du nord-est de la Sarthe (SEPENES)

→ Pour ces deux animations, rdv sur le site des Forges à Champrond ou possibilité de covoiturage de la place du Souvenir à Vibraye à 10h45 ou 13h45 précises. Possibilité de pique niquer aux Forges .

Lieu-dit Les Forges Champrond 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr

