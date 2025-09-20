Monument en mémoire – Atelier créatif Musée-historial de la Grande Guerre Péronne

Monument en mémoire – Atelier créatif Musée-historial de la Grande Guerre Péronne samedi 20 septembre 2025.

Monument en mémoire – Atelier créatif 20 et 21 septembre Musée-historial de la Grande Guerre Somme

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir les monuments aux morts et les symboles qui les composent. À quoi servent-ils ? Que représentent-ils ? Et que racontent-ils de notre histoire collective ?

Cet atelier propose de concevoir un cénotaphe imaginaire : un monument symbolique en hommage à une cause, une idée ou un souvenir. À travers un collage créatif, exprimez votre vision de la mémoire.

À partir de 6 ans.

Réservation conseillée au 03 22 83 14 18 ou sur accueil@historial.org

Musée-historial de la Grande Guerre Place Andre Audinot, 80200 Péronne, France Péronne 80200 Somme Hauts-de-France 0322831418 https://www.historial.fr [{« link »: « mailto:accueil@historial.org »}] Ruines du château médiéval, trois tours subsistantes et des courtines qui les relient.

