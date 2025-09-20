Monument game – Collégiale Notre-Dame Parvis de la Collégiale Notre-Dame Mantes-la-Jolie

Gratuit, inscription obligatoire, à partir de 8 ans (enfants sous la responsabilité des parents)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Grâce à un parcours semé d’énigmes et de défis, les enfants découvrent la Collégiale d’un point de vue ludique. Nous sommes en 1364, en pleine guerre de 100 ans. La ville est aux mains de Charles le Mauvais, allié des Anglais, qui vient de renforcer les fortifications aux abords de la Collégiale. Le roi Charles V envoie une troupe de soldats et le rusé Connétable Du Guesclin reprendre la ville et sa célèbre église. Mais comment feront-ils pour accomplir cette mission périlleuse ? Saurez-vous retrouver les indices qui vous permettront de le découvrir ?

Parvis de la Collégiale Notre-Dame Place de l’Étape 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 78 86 60 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation.patour@manteslajolie.fr »}] Présence des parkings aux abords de la Collégiale Notre-Dame

Ville de Mantes-la-Jolie