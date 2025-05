Monument game « Les Valois une dynastie impitoyable » – Loches, 21 juin 2025 07:00, Loches.

Vivez une expérience inédite à la Cité royale de Loches et transformez-vous en enquêteur pour élucider les intrigues, trahisons et crimes qui ont marqué deux siècles de règne. Parcourez le logis royal et le donjon pour percer les secrets des souverains Valois !

Réservation obligatoire.

Vivez une expérience inédite à la Cité royale de Loches et transformez-vous en enquêteur pour élucider les intrigues, trahisons et crimes qui ont marqué deux siècles de règne. Parcourez le logis royal et le donjon, résolvez des énigmes captivantes et percez les secrets des souverains Valois, ces figures légendaires et controversées. Un monument game historique et unique dans un cadre patrimonial d’exception !

5 Place Charles VII

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 19 18 08 citeroyaleloches@departement-touraine.fr

English :

Take part in a unique experience at the Cité royale de Loches and become an investigator to unravel the intrigues, betrayals and crimes that marked two centuries of reign. Explore the royal dwelling and keep to uncover the secrets of the Valois sovereigns!

Reservations required.

German :

Erleben Sie eine ganz neue Erfahrung in der Cité royale de Loches und verwandeln Sie sich in einen Ermittler, um die Intrigen, den Verrat und die Verbrechen aufzuklären, die zwei Jahrhunderte der Herrschaft geprägt haben. Durchstreifen Sie das königliche Wohnhaus und den Kerker, um die Geheimnisse der Valois-Herrscher zu lüften!

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Vivete un’esperienza unica nella Città Reale di Loches e diventate investigatori per svelare gli intrighi, i tradimenti e i crimini che hanno segnato due secoli di regno. Visitate la dimora reale e il torrione per scoprire i segreti dei sovrani Valois!

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Disfrute de una experiencia única en la Ciudad Real de Loches y conviértase en investigador para desentrañar las intrigas, traiciones y crímenes que marcaron dos siglos de reinado. Recorra la morada real y la torre del homenaje para descubrir los secretos de los soberanos Valois

Imprescindible reservar.

