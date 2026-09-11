Informations pratiques

Bouges-le-Château

Monument jeu d’enfant 2026

15 Rue du Château Bouges-le-Château Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18 15:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Laissez-vous émerveiller par un spectacle où chevaux, élégance et prouesses se rencontrent !

Laissez-vous emporter par la magie du spectacle équestre proposé par Garance Lutiau, du Domaine de la Lioterie.

En écho à la passion de Monsieur Viguier, dernier propriétaire privé du château de Bouges, Garance Lutiau et ses chevaux vous invitent à découvrir un spectacle mêlant élégance, complicité et prouesses équestres.

Dressage, voltige et numéros comiques se succéderont pour transporter petits et grands dans un univers où l’harmonie entre la cavalière et ses chevaux est au cœur de la représentation.

À l’issue du spectacle, les visiteurs seront invités à découvrir le parc du château de Bouges, les écuries ainsi que les voitures hippomobiles. .

15 Rue du Château Bouges-le-Château 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 88 26 chateau.bouges@monuments-nationaux.fr

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English :

Let yourself be %E9amazed by a show where %E9horses, %E9l%E9gance, and %E9stunts %E9come %E9together!

L’événement Monument jeu d’enfant 2026 Bouges-le-Château a été mis à jour le 2026-09-11 par BERRY