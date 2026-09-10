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AGENDA · Croix

Monument jeu d’enfant 2026 Croix

samedi 17 octobre 2026 · Croix

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
60 avenue John Fitzgerald Kennedy
Ville
59170 Croix
Département
Nord
Tarif

Croix

Monument jeu d’enfant 2026

60 avenue John Fitzgerald Kennedy Croix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:30:00
fin : 2026-10-17 16:30:00

Date(s) :
2026-10-17

  .

60 avenue John Fitzgerald Kennedy Croix 59170 Nord Hauts-de-France   villacavrois@monuments-nationaux.fr

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English :

L’événement Monument jeu d’enfant 2026 Croix a été mis à jour le 2026-09-10 par Hauts-de-France Tourisme

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