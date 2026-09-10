AGENDA · Croix
Monument jeu d’enfant 2026 Croix
samedi 17 octobre 2026 · Croix
Informations pratiques
Croix
Monument jeu d’enfant 2026
60 avenue John Fitzgerald Kennedy Croix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:30:00
fin : 2026-10-17 16:30:00
Date(s) :
2026-10-17
.
60 avenue John Fitzgerald Kennedy Croix 59170 Nord Hauts-de-France villacavrois@monuments-nationaux.fr
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English :
L’événement Monument jeu d’enfant 2026 Croix a été mis à jour le 2026-09-10 par Hauts-de-France Tourisme
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