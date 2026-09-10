Informations pratiques

Croix

Monument jeu d’enfant 2026

60 avenue John Fitzgerald Kennedy Croix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:30:00

fin : 2026-10-17 16:30:00

Date(s) :

2026-10-17

.

60 avenue John Fitzgerald Kennedy Croix 59170 Nord Hauts-de-France villacavrois@monuments-nationaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Monument jeu d’enfant 2026 Croix a été mis à jour le 2026-09-10 par Hauts-de-France Tourisme