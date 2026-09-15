UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Angers

Monument Jeu d’Enfant Angers

samedi 17 octobre 2026 · Angers

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
49000 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
9.5 9.5

Angers

Monument Jeu d’Enfant

Angers Maine-et-Loire

Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:00:00
fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Grand événement multi-sites pour les familles, avec des activités autour de l’univers médiéval fantastique.   .

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire  

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English :

L’événement Monument Jeu d’Enfant Angers a été mis à jour le 2026-09-06 par Destination Angers

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