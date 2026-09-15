Informations pratiques

Angers

Monument Jeu d’Enfant

Angers Maine-et-Loire

Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Grand événement multi-sites pour les familles, avec des activités autour de l’univers médiéval fantastique. .

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

L’événement Monument Jeu d’Enfant Angers a été mis à jour le 2026-09-06 par Destination Angers