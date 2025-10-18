Monument Jeu d’Enfant Atelier Sirènes sous cloche Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand

Monument Jeu d’Enfant Atelier Sirènes sous cloche Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand samedi 18 octobre 2025.

Monument Jeu d’Enfant Atelier Sirènes sous cloche

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19 12:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Avec notre designer préféré, immergez-vous dans l’exposition Le chant des Ondes et réalisez votre sirène idéale ! .

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 64 75 11 69 chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr

English : Monument Jeu d’Enfant Atelier Sirènes sous cloche

German : Monument Jeu d’Enfant Atelier Sirènes sous cloche

Italiano :

Espanol :

L’événement Monument Jeu d’Enfant Atelier Sirènes sous cloche Bussy-le-Grand a été mis à jour le 2025-10-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)