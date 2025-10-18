Monument jeu d’enfant Azay-le-Rideau

Château d’Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2025-10-18

fin : 2025-10-19

2025-10-18

Le traditionnel week-end pour les familles est de retour dans les monuments nationaux. Au château d’Azay-le-Rideau, partez à la découverte de portraits cachés !

De drôles de portraits ont envahi les salles du château d’Azay-le-Rideau une duchesse dissimulée derrière un immense col de dentelle, un chevalier entièrement englouti par son armure, une reine aveuglée par une couronne de bijoux… Impossible de reconnaître les personnages !

Munis d’un livret-jeu, partez à la recherche des mystérieux visages imaginés par l’artiste Volker Hermes. Avec humour et fantaisie, il détourne les portraits classiques de personnages historiques peints par les grands maîtres de l’histoire de l’art.

Après votre enquête, à vous de jouer ! Créez à votre tour un portrait aussi surprenant que décalé — absurde, étrange, magnifique — ou un peu tout ça à la fois ! 13 .

Château d’Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 04 chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr

English :

At the Château d’Azay-le-Rideau, young visitors are invited to take part in a game-inquiry entitled Que chuchotent les tableaux du château? (What do the paintings in the château whisper?), the scenario for which was devised by children’s author and actor Esmé Planchon.

This quest will enable them

German :

Im Schloss Azay-le-Rideau werden junge Besucher zu einem Quiz mit dem Titel Was flüstern die Gemälde des Schlosses? eingeladen, dessen Szenario von der Jugendbuchautorin und Schauspielerin Esmé Planchon erdacht wurde.

Diese Suche führt sie durch die Ausstellung Das Wunderbare kleiden… .

Italiano :

Al Castello di Azay-le-Rideau, i giovani visitatori sono invitati a partecipare a un gioco d’indagine intitolato Cosa sussurrano i dipinti del castello?

Questa ricerca permetterà loro di esplorare la mostra Vestire i meravigliosi…

Espanol :

En el castillo de Azay-le-Rideau, se invita a los jóvenes visitantes a participar en el concurso ¿Qué susurran los cuadros del castillo? , escrito por la escritora y actriz infantil Esmé Planchon.

Esta búsqueda les permitirá explorar la exposición Vestir el maravilloso…

