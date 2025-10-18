MONUMENT JEU D’ENFANT Carcassonne
MONUMENT JEU D'ENFANT Carcassonne samedi 18 octobre 2025.
MONUMENT JEU D’ENFANT
1 Rue Viollet le Duc Carcassonne Aude
Tarif : 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Les 18 et 19 octobre, Monument Jeu d’Enfant invite petits et grands au château de Carcassonne et ses remparts, pour découvrir Le jardin secret des petits chevaliers !
– Visite guidée explorez le château à la recherche d’animaux et de végétaux cachés !
Vivez un moment magique avec vos enfants lors d’une visite pleine de surprises. Cornes, griffes, poils, feuilles… Des créatures et des plantes étonnantes se dissimulent un peu partout dans le monument. Une occasion parfaite pour éveiller la curiosité des plus jeunes tout en leur faisant découvrir, de façon ludique, l’histoire et les secrets de ce lieu exceptionnel.
Découvrez notre nouvelle visite Cache-cache avec les animaux !
A 11 et à 14h30 Visite guidée pour toute la famille. A partir de 5 ans.
– Atelier Fleur imaginaire
Guidés par Diane Cornu de l’atelier Horticulture Papier, les enfants réaliseront leurs créations à l’aide d’outils à courber, tout en découvrant les secrets d’un matériau étonnant le papier. Chaque participant repartira avec sa propre réalisation !
– Atelier Herbier imaginaire
Les plus jeunes pourront s’amuser à colorier et à décorer leur jardin fleuri à l’aide de formes florales à coller. Et bien sûr, chaque enfant repartira avec son chef-d’œuvre fleuri !
1 Rue Viollet le Duc Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 70 70
English :
On October 18 and 19, Monument Jeu d’Enfant invites young and old to Carcassonne castle and its ramparts, to discover Le jardin secret des petits chevaliers !
– Guided tour: explore the castle in search of hidden animals and plants!
Experience a magical moment with your children on a tour full of surprises. Horns, claws, hair, leaves? Amazing creatures and plants are hidden throughout the monument. A perfect opportunity to arouse the curiosity of the youngest visitors, while introducing them in a playful way to the history and secrets of this exceptional site.
Discover our new Hide-and-seek with the animals tour!
At 11 and 2.30pm: Guided tour for the whole family. Ages 5 and up.
– Imaginary flower workshop
Guided by Diane Cornu from the Horticulture Papier workshop, children will create their own creations using bending tools, while learning the secrets of an astonishing material: paper. Each participant will leave with his or her own creation!
– Imaginary herbarium workshop
Younger children can color and decorate their own flower garden using glue-on floral shapes. And, of course, each child will go home with his or her own floral masterpiece!
German :
Am 18. und 19. Oktober lädt Monument Jeu d’Enfant Groß und Klein in die Burg von Carcassonne und ihre Stadtmauern ein, um Den geheimen Garten der kleinen Ritter zu entdecken!
– Geführter Rundgang: Erkunden Sie die Burg auf der Suche nach versteckten Tieren und Pflanzen!
Erleben Sie mit Ihren Kindern einen magischen Moment bei einer Führung voller Überraschungen. Hörner, Krallen, Haare, Blätter? Überall in der Burg verstecken sich erstaunliche Kreaturen und Pflanzen. Eine perfekte Gelegenheit, um die Neugier der Kleinen zu wecken und ihnen auf spielerische Weise die Geschichte und die Geheimnisse dieses außergewöhnlichen Ortes näher zu bringen.
Entdecken Sie unsere neue Tour Verstecken mit den Tieren !
Um 11 und um 14:30 Uhr: Geführte Tour für die ganze Familie. Ab 5 Jahren.
– Workshop Imaginäre Blume
Unter Anleitung von Diane Cornu vom Atelier Horticulture Papier werden die Kinder ihre Kreationen mithilfe von Biegewerkzeugen herstellen und dabei die Geheimnisse eines erstaunlichen Materials entdecken: Papier. Jeder Teilnehmer wird mit seinem eigenen Werk nach Hause gehen!
– Workshop Herbarium der Phantasie
Die Jüngsten können ihren eigenen Blumengarten mit Hilfe von Blumenformen zum Aufkleben ausmalen und dekorieren. Und natürlich nimmt jedes Kind sein eigenes blumiges Meisterwerk mit nach Hause!
Italiano :
Il 18 e 19 ottobre, il Monument Jeu d’Enfant invita grandi e piccini al Castello di Carcassonne e ai suoi bastioni per scoprire Il giardino segreto dei piccoli cavalieri !
– Visita guidata: esplorate il castello alla ricerca di animali e piante nascoste!
Vivete un momento magico con i vostri bambini in un tour pieno di sorprese. Corna, artigli, capelli, foglie? Creature e piante sorprendenti sono nascoste in tutto il monumento. Un’occasione perfetta per stuzzicare la curiosità dei visitatori più piccoli, offrendo loro un modo divertente per scoprire la storia e i segreti di questo sito eccezionale.
Scoprite il nostro nuovo tour Nascondino con gli animali !
Alle 11.00 e alle 14.30: visita guidata per tutta la famiglia. Per i bambini a partire dai 5 anni.
– Laboratorio di fiori immaginari
Sotto la guida di Diane Cornu dell’atelier Horticulture Papier, i bambini creeranno i loro progetti con strumenti di piegatura, scoprendo i segreti di un materiale straordinario: la carta. Ogni partecipante tornerà a casa con la propria creazione!
– Laboratorio di erbario immaginario
I bambini più piccoli potranno divertirsi a colorare e decorare il proprio giardino fiorito utilizzando forme floreali da attaccare. E naturalmente ogni bambino tornerà a casa con il proprio capolavoro floreale!
Espanol :
Los días 18 y 19 de octubre, el Monument Jeu d’Enfant invita a grandes y pequeños al castillo de Carcasona y sus murallas para descubrir El jardín secreto de los pequeños caballeros
– Visita guiada: ¡explore el castillo en busca de animales y plantas escondidos!
Viva un momento mágico con sus hijos en una visita llena de sorpresas. ¿Cuernos, garras, pelo, hojas? Sorprendentes criaturas y plantas se esconden por todo el monumento. Una oportunidad perfecta para despertar la curiosidad de los más pequeños, a la vez que se les ofrece una forma divertida de descubrir la historia y los secretos de este excepcional yacimiento.
Descubra nuestro nuevo recorrido Escondite con los animales
A las 11 h y a las 14.30 h: Visita guiada para toda la familia. A partir de 5 años.
– Taller de flores imaginarias
Bajo la dirección de Diane Cornu, del taller Horticulture Papier, los niños crearán sus propios diseños utilizando herramientas de plegado, mientras descubren los secretos de un material sorprendente: el papel. Cada participante se irá a casa con su propia creación
– Taller del herbario imaginario
Los más pequeños podrán divertirse coloreando y decorando su propio jardín de flores utilizando formas florales para pegar. Y, por supuesto, ¡cada niño se irá a casa con su propia obra maestra floral!
