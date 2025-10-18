Monument jeu d’enfant Fantastique et baroque Prudhomat

Monument jeu d’enfant Fantastique et baroque Prudhomat samedi 18 octobre 2025.

Monument jeu d’enfant Fantastique et baroque

Prudhomat Lot

Tarif : – – 9 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-19

Le château de Castelnau, jadis austère forteresse, devint au XVIIe siècle une luxueuse résidence animée par fêtes et plaisirs

Le château de Castelnau, jadis austère forteresse, devint au XVIIe siècle une luxueuse résidence animée par fêtes et plaisirs. Pour célébrer ce temps festif, nous avons concocté des animations drôles et inventives, pour s’amuser ou découvrir des techniques, laisser s’exprimer l’artiste en soi ou simplement passer un bon moment en famille. Comme chaque année, des ateliers divers sont proposés en continu tout au long du week-end

Sur réservation .

Prudhomat 46130 Lot Occitanie +33 5 65 10 98 00

English :

Château de Castelnau, once an austere fortress, became a luxurious residence in the 17th century, bustling with festivities and pleasures

German :

Das Schloss Castelnau, einst eine strenge Festung, wurde im 17. Jahrhundert zu einer luxuriösen Residenz, die von Festen und Vergnügungen belebt wurde

Italiano :

Lo Château de Castelnau, un tempo austera fortezza, divenne nel XVII secolo una lussuosa residenza ricca di feste e piaceri

Espanol :

El castillo de Castelnau, antaño una austera fortaleza, se convirtió en el siglo XVII en una lujosa residencia llena de fiestas y placeres

L’événement Monument jeu d’enfant Fantastique et baroque Prudhomat a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Vallée de la Dordogne