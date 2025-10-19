Monument jeu d’enfant Pierrefonds

Monument jeu d’enfant Pierrefonds dimanche 19 octobre 2025.

Monument jeu d’enfant

Rue Viollet-le-Duc Pierrefonds Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 14:00:00

fin : 2025-10-19 16:00:00

Date(s) :

2025-10-19

À l’occasion de la 27e édition de Monument jeu d’enfant, vous êtes invités à plonger en famille dans l’univers palpitant de cape et d’épée !

En 2025, place aux mousquetaires, chevaliers et autres héros légendaires qui ont marqué l’imaginaire collectif. Entre spectacle tout public, animations flash et ambiance cinématographique, redécouvrez les liens profonds qui unissent Pierrefonds au monde du 7e art depuis plus de 100 ans.

Et pour donner vie à cet univers Les Lunaisiens, dirigés par Arnaud Marzorati, vous propose un spectacle mêlant musique ancienne, théâtre et poésie.

De la romance aux duels à l’épée, du théorbe à la vielle à roue, le tout dans une mise en scène épique et immersive.

Préparez-vous à vivre une expérience entre histoire, fantaisie et musique… en plein cœur d’un décor de cinéma !

Rue Viollet-le-Duc Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 42 72 72 pierrefonds@monuments-nationaux.fr

English :

For the 27th edition of Monument jeu d?enfant, we invite you and your family to plunge into the thrilling world of cloak and dagger!

In 2025, make way for the musketeers, knights and other legendary heroes who have left their mark on the collective imagination. With shows for all ages, flash animations and a cinematic atmosphere, rediscover the deep ties that have linked Pierrefonds to the world of the 7th art for over 100 years.

And to bring this universe to life, Les Lunaisiens, directed by Arnaud Marzorati, present a show combining early music, theater and poetry.

From romance to sword duels, from theorbo to hurdy-gurdy, all in an epic, immersive setting.

Get ready to experience history, fantasy and music? right in the heart of a movie set!

German :

Ausgabe von Monument jeu d’enfant sind Sie eingeladen, mit Ihrer Familie in die spannende Welt von Cape et d’épée einzutauchen!

Im Jahr 2025 geht es um Musketiere, Ritter und andere legendäre Helden, die die kollektive Vorstellungskraft geprägt haben. Entdecken Sie die tiefe Verbundenheit, die Pierrefonds seit über 100 Jahren mit der Welt der Filmkunst verbindet.

Und um diese Welt zum Leben zu erwecken: Die Lunaisiens unter der Leitung von Arnaud Marzorati bieten Ihnen eine Aufführung, die alte Musik, Theater und Poesie miteinander verbindet.

Von der Romanze bis zu Schwertduellen, von der Theorbe bis zur Drehleier, alles in einer epischen und immersiven Inszenierung.

Bereiten Sie sich auf ein Erlebnis zwischen Geschichte, Fantasie und Musik vor inmitten einer Filmkulisse!

Italiano :

Per la 27a edizione del Monument jeu d’enfant, invitiamo voi e la vostra famiglia a immergervi nell’emozionante mondo di cappa e spada!

Nel 2025, fate spazio ai moschettieri, ai cavalieri e agli altri eroi leggendari che hanno segnato il nostro immaginario collettivo. Con spettacoli per tutte le età, animazioni flash e un’atmosfera cinematografica, riscoprite il profondo legame che da oltre 100 anni unisce Pierrefonds al mondo della settima arte.

Per far rivivere questo mondo, Les Lunaisiens, diretti da Arnaud Marzorati, proporranno uno spettacolo che unisce musica antica, teatro e poesia.

Dalle storie d’amore ai duelli di spada, dalla tiorba alla ghironda, il tutto in un’ambientazione epica e coinvolgente.

Preparatevi a un’esperienza che unisce storia, fantasia e musica, nel cuore di un set cinematografico!

Espanol :

Para la 27ª edición de Monument jeu d’enfant, te invitamos a ti y a tu familia a sumergiros en el apasionante mundo de la capa y espada

En 2025, deje paso a los mosqueteros, caballeros y otros héroes legendarios que han dejado su huella en nuestro imaginario colectivo. Con espectáculos para todas las edades, animaciones flash y una atmósfera cinematográfica, redescubra los profundos lazos que unen a Pierrefonds con el mundo del séptimo arte desde hace más de 100 años.

Y para dar vida a este mundo, Les Lunaisiens, dirigidos por Arnaud Marzorati, ofrecerán un espectáculo que combina música antigua, teatro y poesía.

Del romance al duelo de espadas, de la tiorba a la zanfona, todo ello en un marco épico y envolvente.

Prepárese para una experiencia que combina historia, fantasía y música… ¡en pleno plató de cine!

L’événement Monument jeu d’enfant Pierrefonds a été mis à jour le 2025-10-06 par Compiègne Pierrefonds Tourisme