Monument jeu d’enfants
Monument jeu d’enfants samedi 18 octobre 2025.
Pour cette nouvelle édition, 58 monuments vous réservent un programme haut en couleurs le temps d’un week-end.
Visites immersives, ateliers, jeux, préparez dès maintenant votre visite en consultant la programmation proposée dans l’ensemble des monuments participants !
Programme à Paris et en île de France
Conciergerie
Panthéon
Hôtel de la Marine
Domaine national de Saint-Cloud
Maison de Léon Gambetta – Maison des Jardies
Basilique cathédrale Saint-Denis
Château de Vincennes
Les 18 et 19 octobre prochains, enfants et parents sont attendus dans les monuments nationaux partout en France. Palais, châteaux, sites archéologiques et abbayes se découvriront sous un nouveau regard entre apprentissage et émerveillement.
Du samedi 18 octobre 2025 au dimanche 19 octobre 2025 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-18T02:00:00+02:00
fin : 2025-10-20T01:59:59+02:00
Date(s) :
https://www.monuments-nationaux.fr/agenda/monument-jeu-d-enfant-2025