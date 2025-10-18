Monument jeu d’enfants

Monument jeu d’enfants samedi 18 octobre 2025.

Pour cette nouvelle édition, 58 monuments vous réservent un programme haut en couleurs le temps d’un week-end.

Visites immersives, ateliers, jeux, préparez dès maintenant votre visite en consultant la programmation proposée dans l’ensemble des monuments participants !

Programme à Paris et en île de France

Conciergerie

Panthéon

Hôtel de la Marine

Domaine national de Saint-Cloud

Maison de Léon Gambetta – Maison des Jardies

Basilique cathédrale Saint-Denis

Château de Vincennes

Les 18 et 19 octobre prochains, enfants et parents sont attendus dans les monuments nationaux partout en France. Palais, châteaux, sites archéologiques et abbayes se découvriront sous un nouveau regard entre apprentissage et émerveillement.

Du samedi 18 octobre 2025 au dimanche 19 octobre 2025 :

gratuit Tout public.

Date(s) :



