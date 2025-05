Monumental – Aix-en-Provence, 17 mai 2025 20:30, Aix-en-Provence.

Bouches-du-Rhône

Monumental Samedi 17 mai 2025 de 20h30 à 23h30.

Gratuit. Pavillon de Vendome, accès par la rue Célony Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 20:30:00

fin : 2025-05-17 23:30:00

Date(s) :

2025-05-17

Une quinzaine d’artistes investissent 3 lieux emblématique de la ville d’Aix-en-Provence de l’Ecole Supérieure d’Art à la villa Lily Pastré en passant par le Pavillon de Vendôme, venez vibrer en son et en image à l’occasion d’un parcours en extérieurs.

Monumental 2025 Un parcours d’art numérique dans le cadre de la nuit des Musées.



Une proposition d’Hexalab et de l’École Supérieure d’Art, avec le soutien principal de la ville d’Aix-en-Provence. .

Pavillon de Vendome, accès par la rue Célony

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@hexalab.org

English :

Fifteen artists take over 3 emblematic sites in the city of Aix-en-Provence, from the Ecole Supérieure d?Art to the Villa Lily Pastré and the Pavillon de Vendôme, come and experience the thrill of sound and image on an outdoor tour.

German :

Rund 15 Künstler bespielen drei symbolträchtige Orte in Aix-en-Provence, von der Ecole Supérieure d’Art über den Pavillon de Vendôme bis hin zur Villa Lily Pastré, und lassen Sie sich bei einem Rundgang durch die Außenanlagen von Klang und Bild begeistern.

Italiano :

Una quindicina di artisti si danno il cambio in 3 luoghi emblematici di Aix-en-Provence, dall’Ecole Supérieure d’Art alla Villa Lily Pastré e al Pavillon de Vendôme, e vengono a provare l’emozione del suono e dell’immagine mentre vi accompagnano in un tour all’aperto.

Espanol :

Una quincena de artistas toman 3 lugares emblemáticos de Aix-en-Provence, desde la Escuela Superior de Arte hasta la Villa Lily Pastré y el Pabellón de Vendôme. Venga a vivir la emoción del sonido y la imagen en un recorrido al aire libre.

L’événement Monumental Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence