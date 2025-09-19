Monumental Tour x Chambord Château de Chambord Chambord

Monumental Tour x Chambord Vendredi 19 septembre, 19h30 Château de Chambord Loir-et-Cher

Début : 2025-09-19T19:30:00 – 2025-09-19T23:30:00

Fin : 2025-09-19T19:30:00 – 2025-09-19T23:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Monumental Tour s’invite à Chambord pour un show hors-norme mêlant musique électronique, vidéo mapping et light show XXL.

Fondé par le DJ et producteur Michael Canitrot, ce spectacle immersif transformera la façade du château en une scène vivante, où la pierre se fait écran et la musique écho de l’histoire. Une performance inédite, dans un cadre grandiose, qui fait dialoguer l’Histoire et la création contemporaine, tout en soutenant la restauration du monument.

C'est à partir de 1519 que François Ier décida de remplacer l'ancienne forteresse des comtes de Blois par un château destiné à la chasse. Les limites actuelles du domaine royal sont celles qui furent fixées par Gaston d'Orléans, propriétaire du domaine de 1626 à 1660 (seul domaine royal conservé dans sa délimitation du XVIIe siècle). Le parc, de 5433 hectares, cerné par un mur de clôture, comporte six entrées. En 1682, Jules Hardouin-Mansart aménagea le domaine, avec le tracé géométrique du parc et la construction des écuries du maréchal de Saxe. Deux ponts construits en 1708 traversent le Cosson. En 1821, le domaine fut acquis par le futur comte de Chambord. Au cours du XIXe siècle eurent lieu des campagnes de boisement, la création d'un jardin anglais dans la partie ouest, la réorganisation du village, le remaniement de l'église Saint-Louis (1830-1865), etc. Le domaine a été acquis par l'Etat en 1930.

