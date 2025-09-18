MONUMENTS À LA CARTE TOUR URBAIN V DE LA CATHÉDRALE Montpellier
MONUMENTS À LA CARTE TOUR URBAIN V DE LA CATHÉDRALE Montpellier samedi 3 janvier 2026.
MONUMENTS À LA CARTE TOUR URBAIN V DE LA CATHÉDRALE
Rue Saint-Pierre Montpellier Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-03
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-01-03 2026-02-21 2026-03-07
Gravissez les marches et dominez la ville les rues médiévales, les jardins du Peyrou, et même le Pic Saint-Loup s’offrent à vous.
Bonne condition physique recommandée
Visite en français
Gravissez les marches et dominez la ville les rues médiévales, les jardins du Peyrou, et même le Pic Saint-Loup s’offrent à vous.
Bonne condition physique recommandée
Accessibilité: 200 marches.
Départ toutes les heures
Réservation obligatoire
RDV devant la Cathédrale St-Pierre
Rue St-Pierre, Montpellier .
Rue Saint-Pierre Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr
English :
Climb the steps and overlook the town: medieval streets, the Peyrou gardens and even the Pic Saint-Loup are all within your reach.
Good physical condition recommended
German :
Steigen Sie die Stufen hinauf und überblicken Sie die Stadt: Die mittelalterlichen Straßen, die Gärten von Peyrou und sogar der Pic Saint-Loup liegen vor Ihnen.
Gute körperliche Verfassung empfohlen
Italiano :
Salite i gradini e guardate la città: le strade medievali, i giardini Peyrou e persino il Pic Saint-Loup sono tutti lì per voi.
Si consiglia una buona condizione fisica
Espanol :
Suba las escaleras y contemple la ciudad: las calles medievales, los jardines de Peyrou e incluso el Pic Saint-Loup.
Se recomienda una buena condición física
L’événement MONUMENTS À LA CARTE TOUR URBAIN V DE LA CATHÉDRALE Montpellier a été mis à jour le 2025-09-18 par 34 OT MONTPELLIER