MONUMENTS À LA CARTE TOUR URBAIN V DE LA CATHÉDRALE Montpellier

Rue Saint-Pierre Montpellier Hérault

Gravissez les marches et dominez la ville les rues médiévales, les jardins du Peyrou, et même le Pic Saint-Loup s’offrent à vous.

Bonne condition physique recommandée

Visite en français

Accessibilité: 200 marches.

Départ toutes les heures

Réservation obligatoire

RDV devant la Cathédrale St-Pierre

Rue St-Pierre, Montpellier .

Rue Saint-Pierre Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

English :

Climb the steps and overlook the town: medieval streets, the Peyrou gardens and even the Pic Saint-Loup are all within your reach.

Good physical condition recommended

German :

Steigen Sie die Stufen hinauf und überblicken Sie die Stadt: Die mittelalterlichen Straßen, die Gärten von Peyrou und sogar der Pic Saint-Loup liegen vor Ihnen.

Gute körperliche Verfassung empfohlen

Italiano :

Salite i gradini e guardate la città: le strade medievali, i giardini Peyrou e persino il Pic Saint-Loup sono tutti lì per voi.

Si consiglia una buona condizione fisica

Espanol :

Suba las escaleras y contemple la ciudad: las calles medievales, los jardines de Peyrou e incluso el Pic Saint-Loup.

Se recomienda una buena condición física

