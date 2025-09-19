Monuments aux morts Frères Martel jardin du Souvenir Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Monuments aux morts Frères Martel 19 – 21 septembre jardin du Souvenir Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T08:00:00 – 2025-09-19T20:30:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T20:30:00

» Il fallait une statue, dépourvue de toute prétention, qui fut l’expression réelle du sentiment que la guerre a laissé dans l’âme populaire […]. Quelle figure pouvait mieux exprimer cette pensée que cette Girase, que cette femme du peuple agenouillée? C’est la mère, la soeur, l’épouse des combattants, poilus et marins,nés sur les bords de l’Atlantique. Cette femme n’est pas quelconque – ce n’est pas une allégorie- c’est une femme réelle, une femme qui a vécu la guerre, ici même! «

Explications de Marcel Baudouin

jardin du Souvenir rue du 11 novembre, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie Saint-Gilles-Croix-de-Vie 85800 Vendée Pays de la Loire

©VilledeSaintGillesCroixdeVie