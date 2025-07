Monuments aux morts Vernantes

Vernantes Maine-et-Loire

Situé face au Four à Pain, ce monument élevé en 1890 à la mémoire des anciens combattants de 1870-1871 témoigne du passé de Vernantes.

Sur cette colonne à pans, 15 noms nous rappellent qu’à l’époque la partie nord du département fut déclarée zone de combats et que grâce à la petite bataille de Clef, le Maine-et-Loire ne fut pas occupé dans sa totalité.

Présence d’un QR code amenant sur la fiche individuelle des soldats.

Vernantes 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 50 12 mairie@vernantes.fr

English :

Located opposite the Bread Oven, this monument, erected in 1890 in memory of the veterans of 1870-1871, bears witness to Vernantes’ past.

German :

Dieses gegenüber dem Four à Pain gelegene Denkmal, das 1890 zum Gedenken an die Veteranen von 1870-1871 errichtet wurde, zeugt von der Vergangenheit von Vernantes.

Italiano :

Situato di fronte al Four à Pain (forno per il pane), questo monumento, eretto nel 1890 in memoria dei veterani del 1870-1871, testimonia il passato di Vernantes.

Espanol :

Situado frente al Four à Pain (Horno de pan), este monumento, erigido en 1890 en memoria de los veteranos de 1870-1871, es testigo del pasado de Vernantes.

