Monuments aux morts Vernantes
samedi 19 septembre 2026 · Vernantes
Informations pratiques
Vernantes
Monuments aux morts
Vernantes Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Situé face au Four à Pain, ce monument élevé en 1890 à la mémoire des anciens combattants de 1870-1871 témoigne du passé de Vernantes.
Sur cette colonne à pans, 15 noms nous rappellent qu’à l’époque la partie nord du département fut déclarée zone de combats et que grâce à la petite bataille de Clef, le Maine-et-Loire ne fut pas occupé dans sa totalité.
Présence d’un QR code amenant sur la fiche individuelle des soldats.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. .
Vernantes 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 50 12 mairie@vernantes.fr
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English :
Located opposite the Bread Oven, this monument, erected in 1890 in memory of the veterans of 1870-1871, bears witness to Vernantes’ past.
L’événement Monuments aux morts Vernantes a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME