Informations pratiques

Vernantes

Monuments aux morts

Vernantes Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Situé face au Four à Pain, ce monument élevé en 1890 à la mémoire des anciens combattants de 1870-1871 témoigne du passé de Vernantes.

Sur cette colonne à pans, 15 noms nous rappellent qu’à l’époque la partie nord du département fut déclarée zone de combats et que grâce à la petite bataille de Clef, le Maine-et-Loire ne fut pas occupé dans sa totalité.

Présence d’un QR code amenant sur la fiche individuelle des soldats.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. .

Vernantes 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 50 12 mairie@vernantes.fr

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English :

Located opposite the Bread Oven, this monument, erected in 1890 in memory of the veterans of 1870-1871, bears witness to Vernantes’ past.

L’événement Monuments aux morts Vernantes a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME