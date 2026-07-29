UNIDIVERS LE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vernantes

Monuments aux morts Vernantes

samedi 19 septembre 2026 · Vernantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
49390 Vernantes
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Vernantes

Monuments aux morts

Vernantes Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Situé face au Four à Pain, ce monument élevé en 1890 à la mémoire des anciens combattants de 1870-1871 témoigne du passé de Vernantes.
Sur cette colonne à pans, 15 noms nous rappellent qu’à l’époque la partie nord du département fut déclarée zone de combats et que grâce à la petite bataille de Clef, le Maine-et-Loire ne fut pas occupé dans sa totalité.

Présence d’un QR code amenant sur la fiche individuelle des soldats.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026.   .

Vernantes 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 50 12  mairie@vernantes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Located opposite the Bread Oven, this monument, erected in 1890 in memory of the veterans of 1870-1871, bears witness to Vernantes’ past.

L’événement Monuments aux morts Vernantes a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME