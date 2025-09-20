Monuments classés, inscrits et site patrimonial remarquable Maison du patrimoine Grasse

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Arpentez le centre historique selon un parcours chronologique pour découvrir les bâtiments inscrits ou classés au sein du Site patrimonial remarquable de Grasse. Vous saurez tous des différents dispositifs de protection dans les centres anciens.

Visite guidée avec un guide-conférencier Grasse, Ville d’art et d’histoire ainsi que le chargé d’urbanisme patrimonial.

Maison du patrimoine
22 rue de l'Oratoire
06130 Grasse, Alpes Maritimes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
04 97 05 58 70
http://www.ville-grasse.fr/maison_du_patrimoine.html
https://fr-fr.facebook.com/grasse.patrimoine
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 et ouvertures exceptionelles

Ville de Grasse