Monuments jeu d’enfant : Droit au cœur ! Le Panthéon Paris

Monuments jeu d’enfant : Droit au cœur ! Le Panthéon Paris samedi 18 octobre 2025.

Suivons sur la pointe des pieds les pérégrinations intérieures de Robert Badinter sur son chemin vers l’abolition de la peine de mort en France. À la veille de présenter son projet de Loi aux députés, un rêve le conduit au Panthéon où d’autres abolitionnistes reposent et l’inspirent.

Cette balade contée offre l’occasion d’en apprendre un peu plus sur ce juriste au grand cœur.

Découvrez Robert Badinter lors d’une balade contée en famille!

Le dimanche 26 octobre 2025

de 11h00 à 12h00

Le samedi 25 octobre 2025

de 11h00 à 12h00

Le mercredi 22 octobre 2025

de 11h00 à 12h00

Le dimanche 19 octobre 2025

de 14h30 à 15h30

Le dimanche 19 octobre 2025

de 11h00 à 12h00

Le samedi 18 octobre 2025

de 14h30 à 15h30

Le samedi 18 octobre 2025

de 11h00 à 12h00

payant

Tarif plein individuel : 13 €

Tarif enfant : 0€ (Jeunes de moins de 25 ans U.E)

Tarif adulte avec gratuité : 0€ (Demandeur d’emploi, personne en situation de handicap, Pass éducation avec justificatif en cours de validité…)

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-18T17:30:00+02:00

fin : 2025-10-26T13:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-18T11:00:00+02:00_2025-10-18T12:00:00+02:00;2025-10-18T14:30:00+02:00_2025-10-18T15:30:00+02:00;2025-10-19T11:00:00+02:00_2025-10-19T12:00:00+02:00;2025-10-19T14:30:00+02:00_2025-10-19T15:30:00+02:00;2025-10-22T11:00:00+02:00_2025-10-22T12:00:00+02:00;2025-10-25T11:00:00+02:00_2025-10-25T12:00:00+02:00;2025-10-26T11:00:00+02:00_2025-10-26T12:00:00+02:00

Le Panthéon Place du Panthéon 75005 Paris

https://www.paris-pantheon.fr/agenda/monuments-jeu-d-enfant-droit-au-caeur +33144321800