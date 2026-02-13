MONYA l’histoire dont vous êtes l’héroïne, Sur le Pont CNAREP, La Rochelle

MONYA l’histoire dont vous êtes l’héroïne Vendredi 13 mars, 18h00 Sur le Pont CNAREP Charente-Maritime

Début : 2026-03-13T18:00:00+01:00 – 2026-03-13T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-13T18:00:00+01:00 – 2026-03-13T19:30:00+01:00

Sortie de résidence > Création mai 2026

SYNOPSIS

Jon et Sam, deux personnages énigmatiques, vous proposent une expérience fictionnelle pour apprendre à faire collectivement les bons choix et sortir de l’impasse…

Plongez avec eux dans une aventure aux allures de conte fantastique ou de thriller philosophique… À la fin de chaque scène, choisissez la bonne porte et tentez de conduire Monya au happy end… Saurez-vous sauver l’héroïne du piège qui se referme sur elle ?

DISTRIBUTION

Texte et mise en scène Angélique Orvain

Collaboration artistique Pierre Bedouet

Interprétation Pierre Bedouet, Clara Frère

Scénographie Benjamin Mornet

Son Amélie Polachowska

Production et administration Alison Tirmarche / Mash-Up Production

Diffusion Fanny Suire / Kiblos

COPRODUCTION & SOUTIENS

Les Fabriques RéUniES

Sur le Pont · CNAREP en Nouvelle-Aquitaine – La Rochelle (17)

Graines de Rue – Bessines-sur-Gartempe (87)

Lacaze aux sottises – Orion/Salies-de-Béarn (64)

Scènes Nomades et la Maison des Arts – Brioux-sur-Boutonne (79)

Ville de Poitiers/Grand Poitiers et la Villa Bloch (86)

Images Plurielles, Saint-Pantaléon-de-Larche (19)

Maison des projets, Buxerolles (86)

Maison Maria Casarès, Alloue (16)

Association S’Il Vous Plaît – Théâtre de Thouars (79)

Festival La Déferlante (85)

Réseau 535 – Spectacle vivant en Nouvelle-Aquitaine

Ville de Saint-Hilaire-de-Riez (85)

Ville de Notre-Dame-de-Monts (85)

Département de la Vienne (86)

OARA – Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine

Région Nouvelle-Aquitaine

Ministère de la Culture – DRAC Nouvelle Aquitaine

NOTE D’INTENTION

De la tradition orale au cinéma en passant par la littérature, des grands mythes à Netflix, l’appétit des sociétés humaines pour la fiction semble universel. Il y a ici une envie de s’inscrire dans cette grande tradition du récit. Mais que se passe t-il si collectivement nous prenons les rênes du récit ? Et si nous devenons le héros ou l’héroïne? Pourrons-nous éviter les pièges, infléchir notre destin, et pourquoi pas nous inventer un avenir radieux? C’est en tout cas la proposition faite au public.

Mais qu’on ne s’y méprenne pas. Pièce à tiroirs, l’histoire dont vous êtes l’héroïne ne sera jamais la pièce qu’elle prétend être… Avec sa dramaturgie-gigogne, le pacte avec le public ne cessera d’être boulversé… Car sous ses allures de récit participatif, la pièce vient évidemment chatouiller la notion de choix collectif, de démocratie, de manipulation de masse, de libre-arbitre. Le public est-il réellement libre de mener l’histoire où il le souhaite? Quel est le but véritable de Jon et Sam, ces deux bonimenteurs de fiction?

Si l’histoire dans l’histoire, sous ses allures de conte initiatique, vient raconter le parcours d’une fillette cherchant à s’extraire du chaos; la pièce nous parle des processus de reconstruction, depuis l’intime jusqu’au sociétal et pose ces questions déroutantes : sous couvert de valeurs humanistes et d’intérêt général, peut-on se permettre de tromper l’autre? Si la fiction peut nous sauver, quelles histoires sommes-nous prêts à nous raconter?

Sur le Pont CNAREP
Esplanade de l'Encan
La Rochelle 17000
Charente-Maritime
Nouvelle-Aquitaine

