MOOC : Les métiers du vivant – Agreenium 30 juin 2025 09:30

MOOC : Les métiers du vivant – Agreenium Lundi 30 juin, 09h30

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-06-30T09:30:00 – 2025-06-30T18:30:00

Fin : 2025-06-30T09:30:00 – 2025-06-30T18:30:00

Ce que vous allez apprendre

À la fin de ce cours, vous saurez :

reconnaître les grands secteurs professionnels des métiers du vivant,

vous orienter dans les formations qui vous conduiront vers les métiers du vivant que vous découvrirez dans ce MOOC.

Description

L’objectif de ce cours est de présenter le secteur associé aux métiers du vivant dans ses différentes facettes et les débouchés professionnels possibles.

Il a pour visée une meilleure compréhension des disciplines présentées et des métiers avec pour ambition d’aider les lycéens à s’orienter grâce à un ensemble de MOOC, dont ce cours fait partie, qui s’intitule ProjetSUP.

Les contenus présentés dans ce cours sont produits par des équipes pédagogiques issues de l’enseignement supérieur en partenariat avec l’Onisep. Vous pouvez donc avoir la certitude que les contenus sont fiables, créés par les experts du domaine.

Si vous aimez la biologie, les plantes, les animaux, et vous vous intéressez à tout ce qui concerne l’agronomie, l’alimentation, la santé des végétaux et des animaux, l’avenir de l’agriculture… Alors ce MOOC est pour vous ! Car il vous ouvrira les portes de la diversité des métiers de la production agricole, de l’agroalimentaire, de la santé animale et des services à la production agricole.

Format

Vous allez suivre Manon, une jeune youtubeuse qui s’est posée les mêmes questions que vous. Alors, comme elle a un peu d’avance dans la réflexion sur son orientation, elle va pouvoir vous accompagner et vous guider dans vos recherches.

Après quelques jours destinés à vous permettre de prendre en main la plateforme, le cours sera organisé en quatre semaines.

Exceptionnellement, ce cours reste ouvert sans animation tout juillet et jusqu’au 31 août !

[{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=200869 »}] https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/les-metiers-du-vivant/

Présentation des métiers du vivant