Moon / cabinet de curiosités lunaires Académie Fratellini Saint-Denis

Moon / cabinet de curiosités lunaires 4 et 5 octobre Académie Fratellini Seine-St.-Denis

Début : 2025-10-04T14:30:00 – 2025-10-04T17:30:00

Fin : 2025-10-05T14:30:00 – 2025-10-05T17:30:00

Représentations pour la réouverture de l’Académie Fratellini, à Saint-Denis

Voyage spatial, poèmes sans gravité, cirque lunaire.

« Moon, c’est une constellation de petites formes antigravitaires. Une exposition mécanique et organique, à l’image de notre univers, en constante évolution, à explorer et à contempler. Entre inventions fantasques et acrobaties impossibles, c’est une recherche de variation de pe- santeur, une forme d’adieu à notre poids, c’est ma manière d’altérer l’espace et le temps. » Bastien Dausse

Une recherche mécanique et organique.

Moon est un spectacle imaginé sous la forme d’une exposition vivante et acrobatique. À l’instar d’un cabinet de curiosités, Moon a été pensé comme une accumulation de surprenants dispositifs antigravitaires, autour desquels sont imaginées des petites formes d’une dizaine de minutes chacune.

Ce spectacle est en constante évolution, et est enrichi de structures et de performances au fil des recherches de Bastien Dausse. Cela procède d’une autre manière d’envisager la création : la recherche est au cœur du travail, le spectacle n’est plus nécessairement la forme aboutie du projet, il présente un moment de la recherche, un instant de création.

Moon peut être joué dans des salles de spectacle et dans des espaces non dédiés, tels que des espaces publics, des lieux d’exposition, etc. Les installations sont pensées pour résonner avec l’espace d’accueil et ainsi porter un nouveau regard sur un espace connu. À chaque lieu sera imaginée une dramaturgie unique. Les spectateurs suivront un parcours créé spécifiquement dans l’espace. Ils déambuleront dans le lieu au fil des performances, telle une visite guidée dans un musée.

Académie Fratellini 1-9 rue des cheminots 93210 La Plaine Saint-Denis Saint-Denis 93210 Seine-St.-Denis Île-de-France

Compagnie Barks – Bastien Dausse cirque danse

© Vincent Beaume