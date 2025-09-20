MOON – Compagnie BARKS – La Bascule Site Minier d’Arenberg La Porte du Hainaut Wallers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T16:45:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T11:45:00

Dans le cadre d’un parcours mis en place par la compagnie Barks, découvrez l’architecture du site par le biais de performances acrobatiques

Site Minier d’Arenberg La Porte du Hainaut Wallers Wallers 59135 Nord Hauts-de-France 03 27 09 91 36 https://www.arenberg-minecreative.fr https://www.facebook.com/ArenbergCreativeMine Proche de la célèbre trouée d’Arenberg du Paris-Roubaix et de la réserve ornithologique de la Mare à Goriaux, le prestigieux site d’Arenberg est une étape indispensable dans notre région.Grand site de la mémoire en Nord-Pas de Calais, Arenberg Creative Mine est l’un des emblèmes du Bassin minier Patrimoine mondial de l’Unesco. Plusieurs événements d’envergure y ont été organisés : tournages (Germinal, clips des Stentors, de Corson…), salon professionnel (Made in Hainaut – 4 000 m² d’exposition), projections et avant-premières (une histoire d’âme avec Sophie Marceau…), projets culturels (Lézard’Monic Tour, Alors on danse) ou sportifs (Arenberg, étape d’arrivée du Tour de France, départ du Paris Roubaix VTT)…

Crédit Vincent Beaume